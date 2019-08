“Mi ha sempre attratto la complessità di Joker e ho pensato che sarebbe stato interessante esplorarne le origini visto che nessuno lo aveva ancora fatto. Parte del suo mistero stava proprio nel non avere un’origine definita, quindi Silver Scott e io ci siamo seduti a scrivere una versione di come poteva essere prima che tutti lo conoscessimo“. Il regista Todd Phillips racconta così la genesi del ‘Joker’ che porta oggi in concorso alla Mostra di Venezia e che uscirà in Italia il 3 ottobre prossimo, interpretato da un superbo Joaquin Phoenix. “Questa è una storia senza regole e senza limiti – sottolinea l’attore, applauditissimo al suo arrivo in sala stampa – E l’attrattiva del personaggio sta proprio nell’essere poco definibile e in effetti non vogliamo nemmeno definirlo”, aggiunge dribblando le domande troppo numerose dei giornalisti.

