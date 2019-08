(dell’inviata Antonella Nesi) – “In tutto il mondo le donne devono faticare di più per affermarsi rispetto agli uomini. Bisogna lottare. Gli uomini no. Noi incontriamo molto scetticismo. Soprattutto quando bisogna gestire tanta gente: quindi siamo registe, politiche, manager, Ceo. Noi donne dobbiamo considerarci sorelle in tutto il mondo e coltivare queste aspirazioni. Io voglio lottare per questo e voglio che mia figlia abbia un mondo migliore”. Si commuove tra gli applausi della sala stampa del Palazzo del casinò del Lido, Haifaa Al-Mansour, la prima regista donna dell’Arabia Saudita, che torna alla Mostra del Cinema (nel 2012 portò a Venezia nella sezione Orizzonti ‘Wadjda’, il suo primo lungometraggio ed il primo film a essere girato in Arabia Saudita), questa volta nel concorso principale con ‘The Perfect Candidate’.

