“Spero e sono quasi certo che possa essere di ispirazione a tutte le persone che hanno un sogno, anche il più strano, anche il più impossibile da realizzare. Che possa aiutarle a realizzarsi”. Così Fedez sulle storie di Instagram parla del documentario ‘Chiara Ferragni – Unposted’ di Ilaria Amoruso, che verrà presentato domani nella sezione Sconfini della Mostra del Cinema di Venezia e promette di svelare quello che della donna e dell’imprenditrice non si è visto sui social network. I due sbarcheranno in laguna già oggi mentre la proiezione del doc è prevista per domani sera alle 20.30, preceduta da un red carpet che si annuncia gettonatissimo. A seguire, a Venezia, Chiara e la regista verranno festeggiate in un party molto esclusivo.

Fonte