La 76ma Mostra di Venezia deve ancora iniziare ma ha già il suo gadget cult: il cappello da guappo indossato da Toni Servillo per interpretare Peppino Lo Cicero, il protagonista di ‘5 è il numero perfetto‘, il film che segna l’esordio dietro la macchina da presa del fumettista Igort e che è l’unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori. Sono oltre mille i cappelli, identici a quello creato dalla costumista del film, Nicoletta Taranta, che saranno distribuiti al Lido tra la stampa e i fan, in occasione della presentazione del film, il 29 agosto, giorno dell’uscita in sala con 01 Distribution. E già è corsa alla ‘prenotazione’ dell’ambito gadget. Intanto domani i protagonisti del film, Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Bucirosso, assieme al regista Igort, sfileranno sul tappeto rosso inaugurale.

