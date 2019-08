(di Antonella Nesi) – Sei registi premi Oscar, da Costa-Gavras a Roman Polanski, da Tim Robbins a Gabriele Salvatores, da Steven Soderbergh a Paolo Sorrentino, però anche 11 registi che partecipano per la prima volta in Concorso per il Leone d’oro: Haifaa Al Mansour, Noah Baumbach, Tiago Guedes, Ciro Guerra, Lou Ye, Pietro Marcello, Franco Maresco, Václav Marhoul, Shannon Murphy, Todd Phillips e lo stesso Soderbergh. Ma soprattutto una parata di star che illumineranno il red carpet fino all’ultimo giorno del festival. La 76ma Mostra del Cinema di Venezia si presenta ai blocchi di partenza con la conferma di un numero record presenze stellari al Lido di Venezia, a partire da un nutrito numero di attori e registi hollywoodiani, che ormai, grazie al successo avuto negli ultimi anni agli Oscar dai film presentati a Venezia, vedono il passaggio in laguna come un viatico benaugurante.

