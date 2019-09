Un premio speciale dedicato al prezioso rapporto del suo cinema con la musica. E’ quello che Soundtrack Stars Award consegnerà domani, mercoledì 4 settembre a Venezia, al regista Ferzan Ozpetek. La cerimonia di consegna è prevista alle ore 14.30 presso l’Italian Pavilion nel corso dell’appuntamento che, come da tradizione, il Premio riserva a un protagonista del cinema o della grande musica in attesa di decretare la migliore colonna sonora tra i film del Concorso. La premiazione sarà preceduta da un breve omaggio al maestro Riz Ortolani, autore di una lunga e intensa stagione di musica per il cinema italiano e internazionale.

