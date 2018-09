“Voglio verità e giustizia per mio figlio. Non era un amante dello sport estremo, a 15 anni era già un uomo”. Sono le parole di Alessandro Barone, padre di Andrea, il 15enne morto dopo essere precipitato dal tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni (Milano) sabato sera dove era salito, secondo quanto emerso finora, per fare un selfie. “Invece di proteggere i colossi – ha aggiunto il padre – che cerchino la verità, una botola di un metro e mezzo aperta su un tetto non ci deve essere”.

Secondo quanto emerso dalle primissime ricostruzioni, l’adolescente sarebbe salito sul tetto del cinema che si trova nella struttura, insieme a tre amici, per scattarsu un selfie sulla vetta dello skyline, ma a questa versione il padre non crede: “Ho letto e sentito stupidaggini di ogni genere, anche le foto del suo profilo girate in rete sono una stupidaggine, lui si è fotografato sulla botola di un ascensore, sembrava un tetto ma non lo era”.