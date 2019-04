E’ morto Massimo Marino, noto conduttore televisivo romano. A darne notizia su Facebook la sua compagna. Nato l’8 febbraio del 1959, era cresciuto nel quartiere Tufello. Nel 1989 aveva fondato la rivista free press ViviRoma Magazine, dove si trovano consigli su come trascorrere le serate tra locali, ristoranti e discoteche nella Capitale. L’esordio in tv era arrivato nel 1995, conducendo il programma ViviRoma Television (che andava in onda su alcune emittenti locali romane) – in cui in giro per discoteche e locali intervistava proprietari, gestori ma anche modelle e pornostar. Dall’approccio genuino, di Marino molti ricordano il suo saluto ‘A Frapp” prima della pubblicità accompagnato da un suo inconfondibile gesto con la mano o il ‘Bella frate”.

Fonte