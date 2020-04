di Paolo Martini

L’attore indiano Irrfan Khan, star di Bollywood di fama internazionale che ha conquistato Hollywood, consacrato al successo da film come “The Millionaire” (2008) di Danny Boyle e “Vita di Pi” (2012) di Ang Lee, è morto oggi nel Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital di Mumbai, all’età di 53 anni, in seguito a un tumore. L’annuncio è stato dato dal suo agente con una dichiarazione: “Circondato dall’amore della sua famiglia, alla quale teneva più di tutto, è partito per la dimora del Paradiso lasciandosi alle spalle un’eredità di arte e bellezza. Tutti preghiamo e speriamo che sia in pace”.

