SE n’è andato un giorno prima del suo 91mo compleanno il cardinale Elio Sgreccia. Era nato a Nistadore, frazione di Arcevia, non lontano da Ancona, il 6 giugno del 1928. Teologo e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, Sgreccia era uno dei maggiori bioeticisti a livello internazionale.

La Pontificia Accademia per la Vita, lo ha ricordato con queste parole: “Fin dalla costituzione, l’11 febbraio 1994, il cardinale Sgreccia è stato protagonista e anima coraggiosa e sapiente della nostra istituzione, sostenendo e promuovendo le attività di studio e tutela della vita umana di fronte alle sfide poste dalla tecnica e dal progresso biomedico”.

Sgreccia, ordinato sacerdote nel 1952, nel 1974 era diventato assistente spirituale della Facoltà di Medicina e chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Primo docente di Bioetica all’interno dell’Ateneo dal 1984, divenne professore ordinario nel 1990. Fondatore e direttore della rivista di Bioetica “Medicina e Morale”. Dal 1992 al 2000 fu direttore dell’Istituto di Bioetica. Papa Giovanni Paolo II lo elesse vescovo il 5 novembre 1992. Dal 3 gennaio 2005 al 17 giugno 2008 è stato presidente della Pontificia Accademia per la Vita, restandone Presidente emerito. Papa Benedetto XVI lo ha creato cardinale nel 2010.

Il ricordo di Roberto Colombo della Cattolica

Roberto Colombo, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’niversità Cattolica del Sacro Cuore ne traccia anche un ritratto umano e professionale. “Unanimemente riconosciuto dagli stimatori e dai contradditori del suo pensiero come il “padre della bioetica cattolica era noto anche al fuori della cerchia delle mura vaticane e della nazione e ha contribuito, con il suo Manuale di bioetica, tradotto in diverse lingue e con un’abbondante produzione di saggi e articoli, allo sviluppo della disciplina della bioetica e dell’etica medica contemporanea, raccogliendo e aggiornando le questioni antropologiche e morali della tradizione filosofica e teologica cattolica che riguardano la vita umana, partendo da Tommaso d’Aquino fino a Pio XII, al Concilio Vaticano II e ai papi recenti. San Giovanni Paolo II lo chiamò in Vaticano con responsabilità di prim’ordine nel Dicastero per la Famiglia e nell’Accademia per la Vita, di cui è stato Presidente dal 2005 al 2008. Primo professore ordinario di bioetica in una Facoltà di medicina del nostro Paese, dal 1990 al 2006 è stato anche membro del Comitato Nazionale di Bioetica del Governo italiano. Benedetto XVI lo ha creato cardinale nel concistoro del 2010.

Conosciuto anche al di fuori della cerchia dei cultori della bioetica, era noto per il suo carattere schietto e deciso, non disgiunto da una cordialità e da un fine umorismo che rendevano meno drammatici anche gli incontri e gli scontri con il suo pensiero e le sue parole, un confronto cui non si sottraeva con stizza accademica, ma si prestava volentieri con i suoi interventi, puntuali e decisi, sui quotidiani nazionali ed esteri, alla radio e alla televisione. Non vi è stata questione o situazione in cui è gioco la vita umana, dal concepimento sino alla malattia e alla morte – passando attraverso la ricerca biologica e la sperimentazione clinica – che non lo abbia visto intervenire con passione e vigore di argomentazioni scientifiche, filosofiche, teologiche, sociali, giuridiche e politiche, che egli sviluppava in un confronto – spesso un contradditorio – con le sperimentazioni, le ipotesi e le teorie delle biotecnologie e della medicina e le più ardite tesi dell’etica filosofica, aperte ad ogni possibilità di manipolare e utilizzare il genoma e le cellule del corpo umano embrionale, fetale o adulto, anche quando questo comporta gravi problemi morali e sociali”.

Colombo aggiunge come “dalla fecondazione in vitro alla selezione degli embrioni, dalla clonazione all’ingegneria genetica, dalla sperimentazione dei farmaci ai trapianti d’organo, dall’eutanasia all’accanimento terapeutico, sino ai criteri cerebrali di accertamento della morte, dal transgenderismo alla maternità surrogata, non vi è stata questione dibattuta scientificamente, culturalmente, antropologicamente, eticamente e giuridicamente che non abbia visto il cardinale Sgreccia affermare e difendere con realismo e ragionevolezza le posizioni del pensiero e dell’agire cattolico. Dovizia e solidità di documentazione e argomentazione che lo hanno sempre fatto rispettare anche in ambienti ostili a questo pensiero e a questa azione, sia in Italia che all’estero, dove era apprezzato e ricercato come docente e conferenziere. I suoi numerosissimi allievi lo ricordano con simpatia, affetto e amicizia e chi non ha condiviso le sue posizioni etiche – da alcuni giudicate troppo rigorose o rigide – ne rimpiange la chiarezza di esposizione del suo pensiero e la capacità di valorizzare tutti i dati a disposizione, che rendevano il dibattito acceso e a volte duro sì, ma sempre fecondo e leale, autenticamente istruttivo e costruttivo”.