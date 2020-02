E’ morto Giancarlo Morbidelli, pioniere della motorizzazione a scoppio destinata soprattutto alle due ruote e fondatore dell’omonima casa costruttrice. Ex pilota di regolarità, il motocross dedicato ai mezzi regolarmente circolanti in strada (oggi enduro), aprì la sua fabbrica nel 1968 dopo qualche anno passato a fabbricare macchine utensili per legno; ma la prima realizzazione fu montata su un kart, che normalmente veniva equipaggiato con i due tempi dedicati al fuoristrada. Sulle sue moto da pista hanno corso vincendo il titolo Paolo Pileri, Pier Paolo Bianchi e Mario Lega, ed è salito sulle sue moto anche Graziano Rossi, il padre di Valentino.

