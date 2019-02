La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone per la morte di Eduardo Estatico, il 72enne deceduto sabato sera scorso dopo un’attesa di 6 ore al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di via Terracina e, come denunciano i familiari, tra dolori lancinanti all’addome.

Dopo il decesso, la moglie e i figli hanno presentato una denuncia contro il nosocomio cittadino e la procura ha chiesto ai carabinieri di acquisire documenti e cartelle cliniche.

Quattro indagati per il reato di omicidio colposo: si tratta di medici che erano di turno in quella giornata e l’iscrizione per ora è un atto dovuto. Potranno nominare un proprio consulente per l’autopsia che si terrà domani mattina