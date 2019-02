Accusa di omicidio colposo per 8 albergatori in Trentino dopo la morte per alcuni casi di legionellosi la scorsa estate. “A conclusione di una articolata indagine, svolta in collaborazione con personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, riguardante la morte per legionellosi di 3 turisti italiani che nell’estate del 2018 hanno soggiornato in 3 diverse strutture ricettive situate nei comuni dell’Altopiano della Paganella – informa una nota – il Nas carabinieri di Trento ha deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica 8 persone titolari degli esercizi citati, ritenuti responsabili di omicidio colposo, in connessione alla mancata predisposizione del piano di valutazione del rischio legionellosi, reso obbligatorio a seguito della Conferenza Stato-Regioni del 07/05/2015″.

