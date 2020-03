Cinque morti in otto giorni, tra le proteste di medici ed infermieri per la carenza di materiale e quelle dei familiari degli ammalati, che sottolineano come ai loro cari non sarebbero somministrati i farmaci sperimentali nonostante sia partito uno specifico protocollo per il loro utilizzo. La Procura di Torre Annunziata (Napoli) apre un’inchiesta sulle condizioni del Covid hospital di Boscotrecase (ne hanno riferito organi di stampa) e manda al ‘Sant’Anna e Santissima Maria della Neve’ i carabinieri dei Nas. Ai militari del nucleo antisofisticazione il procuratore facente funzioni Pierpaolo Filippelli ha affidato la delega per provare a capire se le rimostranze di personale e parenti dei degenti corrispondano al vero e se l’alto numero di decessi insieme al Coronavirus sia in parte causato anche dalla mancanza di mezzi.

Proprio su questi aspetti si è in particolare soffermato l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Torre del Greco, Enrico Pensati, parente di due persone risultate positive al tampone al Covid-19 e poi decedute nei giorni scorsi. “I fatti dicono – le sue parole – che all’ospedale di Boscotrecase ci sono stati cinque decessi in otto giorni e abbiamo dovuto registrare impotenti il grido di aiuto di medici e personale sanitario che denunciano l’assenza di farmaci vitali, antibiotici e antiretrovirali”. E ancora: “Mancano i kit per la tracheotomia, i reagenti per gli esami ematochimici e i sistemi invasivi per il monitoraggio della pressione arteriosa. A questo va aggiunto il calvario di intere famiglie che lasciano i propri cari nei pronto soccorso e non vengono informati degli spostamenti in altri presidi ospedalieri. Manca un sistema di informazione tale da mettere in contatto i congiunti con il personale medico. Non si conoscono le terapie praticate e purtroppo neanche l’orario esatto del decesso. E l’orrore termina con la ovvia impossibilità dei familiari di poter rendere omaggio alle salme dei propri cari”.