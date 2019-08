Investigatori: “Nel corpo di Sala alte dosi di monossido di carbonio”

– C’è una possibile svolta nelle indagini sul tragico incidente aereo che in gennaio è costato la vita ad Emiliano Sala. Il calciatore argentino e il pilota alla guida del Piper Malibu, precipitato nella Manica durante un volo notturno, sono stati probabilmente esposti a livelli ‘potenzialmente fatali’ di monossido di carbonio, quasi sicuramente prima che l’aereo affondasse in mare. Lo hanno comunicato gli inquirenti che stanno lavorando per accertare le cause dell’incidente avvenuto durante il volo da Nantes a Cardiff. “I test tossicologici hanno evidenziato che il passeggero aveva un elevato livello di saturazione di COHb (il prodotto combinato di monossido di carbonio ed emoglobina)”, ha affermato la British Air Accidents Investigation Branch (Aaib) in un bollettino. “Si ritiene che anche il pilota sarebbe stato esposto al monossido di carbonio”, ha aggiunto.

L’attaccante sudamericano stava volando dalla Francia per unirsi al club gallese della Premier League, quando il suo aereo si è inabissato in mare il 21 gennaio. Dopo lunghe ricerche il suo corpo è stato recuperato, ma quello del pilota David Ibbotson non è mai stato trovato. I test tossicologici su Sala hanno mostrato un livello di saturazione della carbossiemoglobina (COHb) del 58%, secondo l’Aaib. “Un livello di COHb del 50% o superiore in un individuo altrimenti sano è generalmente considerato potenzialmente fatale”, si spiega. Il bollettino sottolinea che l’avvelenamento da monossido di carbonio rappresentava un rischio particolare per il tipo di aereo su cui viaggiavano.”Gli aeromobili con motore a pistoni producono elevate concentrazioni di CO che vengono trasportate via dall’aeromobile attraverso il sistema di scarico – hanno detto gli investigatori nel rapporto – Una cattiva sigillatura della cabina o perdite nel sistema di riscaldamento e ventilazione dallo scarico possono fornire percorsi per l’ingresso di CO nella cabina”.

Esposizione al gas riduce la capacità di pilotare un aereo

L’esposizione al gas può portare a danni al cervello e al sistema nervoso, con incoscienza e attacchi di cuore quando i livelli di COHb diventano superiori al 50 percento. “È evidente dai sintomi che l’esposizione a CO può ridurre o inibire la capacità di un pilota di pilotare un aereo a seconda del livello di tale esposizione”, si legge nel bollettino.