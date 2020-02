La Pallacanestro Olimpia Milano ha scelto di dedicare la sua partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia a Kobe Bryant, l’ex campione della Nba morto in un incidente in elicottero, indossando per l’occasione maglie speciali. Nel debutto contro la Vanoli Cremona (giovedì 13 febbraio alle 18 a Pesaro), la squadra giocherà con uniformi color viola. Uniformi di colore giallo saranno utilizzate come maglie di riserva per tutta la durata della competizione.

“Abbiamo deciso di compiere un gesto simbolico, unico, quello di abbandonare per una volta i nostri amati colori tradizionali e indossare quelli storicamente legati alla presenza di Kobe Bryant sul campo. Bryant è stato un giocatore di riferimento, che ha ispirato milioni di sportivi in tutto il mondo nel corso di una carriera leggendaria, nata proprio in Italia. Onorarlo ancora una volta è un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il basket mondiale”, dice Giorgio Armani.

Le maglie che verranno utilizzate a Pesaro saranno poi messe all’asta e il ricavato interamente devoluto a ‘Mamba On Three’, il fondo creato dalla ‘Mamba Sports Foundation’ per sostenere finanziariamente le famiglie delle altre vittime della tragedia del 26 gennaio scorso nell’area di Los Angeles.