LOS ANGELES – Lo spettacolo può attendere, almeno allo Staples Center di Los Angeles dove l’attesissimo derby tra i Lakers e i Clippers in programma domani non andrà in scena. Rinviato a data da destinarsi. Troppo il dolore per la scomparsa di Kobe Bryant, troppe le lacrime versate in questi due giorni. “Vogliamo ringraziare tutti per il supporto e le condoglianze – scrivono i Los Angeles Lakers su Twitter nel loro primo commento dopo la tragedia -. E’ un momento davvero difficile per tutti noi. Continueremo ad essere vicini alla famiglia di Kobe e condivideremo ulteriori informazioni con voi quando ce ne saranno”. LeBron James, che solo poche ore prima dello schianto dell’elicottero sul quale viaggiava il Black Mamba lo aveva scavalcato al terzo posto fra i marcatori all-time della Nba, è devastato. Il Prescelto, immortalato in lacrime all’aeroporto di Los Angeles subito dopo aver appreso la notizia, ha poi rotto il silenzio via social.

Lo straziante ricordo di LeBron James

“Non sono pronto, ma eccomi qui. Sono seduto davanti al pc cercando di scrivere qualcosa su questo post, ma ogni volta che ci provo inizio a piangere ancora al solo pensiero di te, della dolce Gigi e dell’amicizia, del legame e della fratellanza che ci univa”. È un lungo, commovente post quello che LeBron scrive su Instagram. “Ho letteralmente sentito la tua voce domenica mattina prima di lasciare Philadelphia per tornare a Los Angeles. Non avrei mai e poi mai pensato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore a pezzi, sono distrutto fratello mio, ti amo come un fratello maggiore, i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone! Hai voluto dire così tanto per tutti noi qui – noi della #LakersNation – per cui sento come una mia responsabilità quella di caricarmi sulle spalle la tua eredità e continuare quello che hai fatto. Chiedo al cielo di darmi la forza e di assistermi in questa missione: a noi ora ci penso io”.

L’omaggio alla leggenda

Kobe Bryant sarà inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame già nel 2020. L’ex stella dei Los Angeles Lakers entrerà a far parte di quella stretta cerchia di personalità e personaggi, giocatori, arbitri e allenatori, a cui viene riconosciuto di aver avuto un particolare impatto nella storia della pallacanestro. Intanto oltre 500 mila persone hanno firmato una petizione per chiedere alla Nba di usare per il proprio logo l’immagine di Kobe Bryant, morto insieme alla figlia e ad altre sette persone nello schianto di un elicottero. Il logo attuale, disegnato da Alan Siegel e mai cambiato dal 1971, rappresenta la silhouette di un altro grande giocatore dei Lakers: Jerry West, che ha 81 anni. A New York l’Empire State Building si colora di gialloviola: “Le nostre luci si accendono di giallo e di viola questa sera come tributo alla leggenda del basket Kobe Bryant, motivo di ispirazione per milioni di persone nel pianeta, che ci ha lasciati troppo presto”, ha scritto l’Empire State Building nel suo profilo ufficiale Twitter. “I nostri cuori – si legge ancora – sono vicini a tutte le famiglie, gli amici e i fans che sono sconvolti da questa tragedia #824Forever”.

L’indagine, il pilota stava salendo per evitare le nubi

L’atmosfera a Los Angeles resta surreale. Senza sosta le indagini per capire le dinamiche dell’incidente. Le comunicazioni finali del pilota dell’elicottero indicano che stava salendo di quota per evitare lo strato di nubi. Lo riferiscono gli investigatori, aggiungendo che lo schianto ha lasciato una scena devastante. Il pilota aveva chiesto una autorizzazione speciale a volare nella fitta nebbia pochi minuti prima dello schianto ed era ad un’altezza di 427 metri. Poi aveva richiesto ai controllori di volo di fornire un collaboratore che seguisse il volo, ma gli era stato detto che l’elicottero volava troppo basso. Circa quattro minuti dopo, il pilota ha informato che stava salendo per evitare uno strato di nubi. Quando gli è stato chiesto cosa intendeva fare, non c’è stata risposta. Il data del radar indicano che l’elicottero era salito a 701 metri e poi ha cominciato a precipitare verso sinistra.

