Sala

– A oltre un anno dalla scomparsa di Emiliano Sala emergono importanti particolari sull’incidente aereo che costò la vita all’ex attaccante argentino. L’inchiesta condotta dall’Air Accidents Investigation Branch britannica, infatti, ha stabilito che fu la perdita di controllo da parte del pilota del piccolo jet privato, anche lui morto nello schianto, a causare la tragedia. David Ibbotson, il cui corpo non è mai stato ritrovato, a differenza di quello di Sala, avrebbe portato il velivolo a una velocità eccessiva rispetto alle sue potenzialità nelle condizioni di buio e tempo meteorologico instabile. Il pilota potrebbe essere rimasto intossicato da un’infiltrazione di monossido di carbonio in cabina.La tragedia avvenne mentreera in viaggio tra Nantes e il Galles, subito dopo il trasferimento dal club francese al Cardiff City. La tragica morte dell’attaccante ha suscitato forte commozione in tutto il mondo del calcio, ma anche polemiche con la famiglia che è subito apparsa determinata a fare luce sulle cause dell’incidente. Lo stesso calciatore, del resto, aveva mostrato preoccupazione riguardo alla sicurezza del viaggio: “Questo aereo sembra cadere a pezzi, ho paura”, affermò Sala in un messaggio vocale inviato ad amici su Whatsapp poco dopo il decollo. Erano, inoltre, emersi dubbi sulla validità della licenza di Ibbotson per il volo notturno e il trasporto passeggeri.