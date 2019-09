ROMA – La tragica morte di Emiliano Sala si è portata dietro uno strascico giudiziario. Il Nantes, club in cui Sala giocava fino all’incidente aereo dello scorso 21 gennaio in cui il calciatore ha perso la vita, aveva infatti chiesto al Cardiff, squadra che aveva acquistato la punta 29enne, di pagare i 17 milioni di euro pattuiti per il trasferimento. I gallesi si erano però detti indisponibili a versare la cifra per “inadempienza contrattuale”, poiché Sala era morto dopo che il Piper a noleggio su cui stava volando dalla Francia per raggiungere Cardiff era precipitato nel canale della Manica, per cause ancora da chiarire.

Oggi sul caso si è espressa la commissione giocatori della Fifa, che si occupa dello status degli atleti: il Cardiff dovrà pagare 6 milioni di euro al Nantes. Non l’intera cifra del trasferimento, dunque, ma circa un terzo, corrispondente alla prima rata dell’accordo: la decisione è arrivata, come ha spiegato la Fifa in una nota, tenendo conto delle “circostanze specifiche e uniche di questa tragica situazione”. Ma la battaglia giudiziaria è appena all’inizio: adesso entrambi i club possono fare ricorso contro la decisione al Tas di Losanna. E il Cardiff ha già annunciato la volontà di appellarsi al tribunale svizzero. Il tutto mentre si cerca ancora una spiegazione per l’assurda fine di un ragazzo di 29 anni, morto durante il passaggio da un club all’altro.