Cardiff: “Variate alcune clausole, accordo mai completato”

– Il Cardiff presenterà ricorso al Tribunale arbitrale dello Sport, il Tas, contro la decisione della Fifa che ha disposto il pagamento della prima rata al Nantes per l’acquisto di Emiliano Sala. La Federcalcio internazionale la scorsa settimana si è pronunciata sul contenzioso, stabilendo che il club gallese deve versare sei milioni di euro nelle casse della società francese, ovvero la prima tranche della cifra (17 milioni) che era stata concordata per il trasferimento dello sfortunato attaccante argentino, deceduto in un incidente aereo lo scorso gennaio, proprio mentre stava raggiungendo la sua nuova squadra da Nantes.

Il Cardiff City, che milita in Championship, la seconda divisione del campionato inglese, ritiene di non dover versare alcunché al Nantes in quanto l’accordo non era stato del tutto completato e registrato per la variazione di alcune clausole contrattuali richieste dal club francese. “Rimane la prova evidente che l’accordo di trasferimento non è mai stato completato in conformità con i requisiti contrattuali che sono stati richiesti da Nantes, rendendolo così nullo – sostiene la società gallese in una nota – Ci appelleremo alla CAS per ottenere una decisione che tenga conto di tutte le informazioni contrattuali pertinenti e fornisca chiarezza sulla situazione giuridica tra i nostri due club”.