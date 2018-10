Ci sono due fermati per la morte di Desirée (uno è un trentenne di origine senegalese). E quattro sospettati che ieri sera, a notte fonda, erano ancora in questura. Erano cominciati ieri all’ora di pranzo gli interrogatori delle persone identificate dalla squadra mobile perché forse coinvolte nella violenza di gruppo e nella morte di, la 16enne trovata senza vita nella notte tra giovedì e venerdì scorso in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma.

Il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il sostituto Stefano Pizza sono arrivati in questura intorno alle 13 per sentire una decina di persone, nomi che erano stati fatti dai testimoni presenti quella notte.

Desirée, Salvini a San Lorenzo divide il quartiere: urla e accuse fra opposte fazioni in riproduzione….

Mentre le indagini proseguono a passo spedito, ieri nel quartiere, storico baluardo degli Autonomi romani, si è presentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Le tensioni erano annunciate: Salvini è stato accolto da cori, striscioni e da una cinquantina di militanti di sinistra che hanno sbarrato l’ingresso dello stabile, all’urlo “sciacallo, sciacallo”.

A fronteggiarli, diversi sostenitori del ministro che rispondevano: “Qui è venuto soltanto lui”. Salvini ha fatto quindi dietrofront promettendo però il pugno di ferro: “Tornerò con la ruspa”. In realtà è poi tornato a sorpresa nel primo pomeriggio – senza folla e contestatori – con una rosa bianca che ha depositato davanti al cancello del complesso dove campeggia la scritta “Giustizia per Desirée. San Lorenzo non dimentica”.

“Si sta lavorando – ha detto – per mettere in galera questi vermi, queste bestie. La procura e la questura hanno già le idee chiare, stanno facendo i riscontri del caso. Temo che anche questa volta siano tutti cittadini stranieri e farò tutto il possibile perché vengano rispediti immediatamente a casa loro”. Promette quindi “un piano straordinario di sgomberi”, ricordando che nello stabile di via dei Lucani, “che appartiene peraltro ad una srl amministrata dal fratello di Walter Veltroni”, la forza pubblica “è dovuta intervenire sette volte ed ora c’è stato il morto.

Se anche la giustizia non fa la sua parte e non costringe i proprietari a riqualificare gli immobili la polizia non può fare nulla”. Quanto alle proteste: “se ci sono 30 ragazzotti dei centri sociali che preferiscono gli spacciatori ai residenti, è un problema loro”. Il ministro, tornato dopo un paio d’ore, ha poi detto: “Sono qui di nuovo, come promesso senza i casinisti di professione dei centri sociali che si trovano bene evidentemente tra alcol e droga”