“Non sono pronto ma ci provo”. Inizia così il commovente messaggio di addio di LeBron James a Kobe Bryant. “Amico, sono qui seduto e cerco di scrivere qualcosa di sensato per questo post, ma appena ci provo ricomincio a piangere pensando a te, alla mia nipotina Gigi e all’amicizia/legame/fratellanza che avevamo!”, scrive ‘King James’ in un lungo post su Instagram corredato da una galleria fotografica dei tanti momenti emozionanti vissuti con Bryant con la maglia dei Lakers o con la nazionale Usa, compreso l’ultimo tweet che Black Mamba gli ha mandato prima della tragedia per complimentarsi del sorpasso, proprio ai suoi danni, nella classifica dei marcatori all time della Nba.

