Il pilota dell’elicottero sul quale viaggiava Kobe Bryant era stato autorizzato a volare in condizioni meteorologiche peggiori di quelle consentite dalle norme standard. E’ quanto scrive il New York Times in merito all’incidente nel quale ha perso la vita la stella del basket Nba, sua figlia Gianna di 13 anni e altre 7 persone. Stando a quanto risulterebbe dalle registrazioni delle comunicazioni audio tra il pilota e i controllori di volo all’aeroporto di Burbank, scrive il New York Times, l’elicottero aveva ottenuto il nulla osta per volare in base alle cosiddette Special Visual Flight Rules, ossia le norme speciali di volo a vista. La fitta nebbia sui cieli di Los Angeles potrebbe essere una delle cause della tragedia avvenuta sulla collina di Calabasas.

Fonte