E’ giallo sulla morte di Gregory Tyree Boyce, noto per aver interpretato il ruolo di Tyler Crowley nel film ‘Twilight’. I corpi senza vita di Boyce, 30 anni, e della fidanzata Natalie Adepoju, 27 anni, sono stati trovati all’interno del loro appartamento in un condominio di Las Vegas. La causa della morte di entrambi non è stata ancora precisata e sono in corso le indagini da parte della polizia: nell’abitazione sarebbe stata trovata “polvere bianca”. L’attore lascia la madre, Lysa Wayne, e la figlia Alaya, 10 anni, avuta da un precedente matrimonio; Natalie Adepoju lascia il figlio Egypt.

