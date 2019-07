E’ spuntato un documento, ‘fidefacente’, cioè insindacabile, fino a querela per falso, e firmato da un pubblico ufficiale, un medico, che dice che il 10 luglio del 2017, il giorno della visita per l’idoneità all’attività agonistica, il capitano della Fiorentina Davide Astori venne sottoposto allo ‘strain’, un esame che approfondisce certi comportamenti del cuore. Ma secondo la Procura di Firenze, Astori nella sua ultima visita non è mai stato sottoposto a questo accertamento: quel certificato, sostiene il pubblico ministero Antonino Nastasi, è falso, e per questo, l’ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, è stato nuovamente iscritto sul registro degli indagati. E’ quanto scrive oggi ‘La Nazione’ di un’inchiesta bis sulla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine nella sua camera di albergo alla vigilia della partita.

