di Paolo Martini

Addio all’attrice statunitense Sue Lyon, la ninfetta protagonista di ‘Lolita’ (1962), il film del regista Stanley Kubrick tratto dall’omonimo romanzo di Vladimir Nabokov, storia della scandalosa ossessione di un’uomo maturo per una ragazza giovanissima, Dolores Haze: per la sua recitazione accanto a James Mason e Shelley Winters ottenne una nomination all’Oscar e vinse il Golden Globe come migliore attrice esordiente. Aveva 73 anni. Il decesso, come ha riferito il “New York Times”, è avvenuto giovedì scorso a Los Angeles. Un’amica, Phil Syracopoulos, ha precisato che l’attrice era da tempo malata ma non ha fornito la causa esatta della morte.

Fonte