Morta nel sonno l'ex pattinatrice azzurra Giada Dall'Acqua

Giada Dall’Acqua con la figlia

Lutto nel mondo del pattinaggio artistico. Giada Dall’Acqua, tecnico di terzo livello ed ex atleta azzurra delle specialità di Solo Dance e Coppia Danza è scomparsa a 28 anni. La pattinatrice, che aveva dedicato l’intera vita al pattinaggio a rotelle raggiungendo l’alto livello e vestendo la maglia azzurra in diverse occasioni, è deceduta improvvisamente in casa sua mercoledì pomeriggio mentre dormiva. Ad annunciarlo, in una nota, è la Fisr, la Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Al termine della sua carriera, Giada aveva indossato i panni di tecnico allenando per la Società Pietas Julia Pattinaggio di Misano Adriatico. “Giada è scomparsa prematuramente, in punta di piedi a soli 28 anni, lasciando nel dolore più profondo il marito Thomas, la figlia Gioia di appena 18 mesi e la mamma Maria” scrive la Fisr, che si stringe attorno alla famiglia di Giada.

“Ieri è successa una cosa inspiegabile, un’immane tragedia che ha colpito non solo la sua famiglia, ma tutti noi – si legge in un post pubblicato su Facebook dalla Scuola di Pattinaggio Pietas Julia, dove lavorava l’atleta -. Giada è stata prima atleta, dall’età di 4 anni, poi allenatrice della nostra Società, fino a ieri quando è venuta a mancare improvvisamente all’età di 28 anni. Lascia la mamma, il marito e la figlia di un anno e mezzo insieme a tutti noi che siamo stati per lei ‘la famiglia a rotelle’ con cui condividere la sua grande passione per il pattinaggio. Ma la vita va avanti, e noi pur con il cuore a pezzi oggi saremo in pista come sempre per continuare quella attività che lei condivideva con noi e che sono sicura vorrebbe che così venisse fatto”.