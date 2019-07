L’attrice tedesca Lisa Martinek, 47 anni, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata colta da un malore durante una vacanza all’isola d’Elba. Martinek, come ha precisato l’avvocato della famiglia Christian Schertz al ‘Berliner Kourier’, è morta venerdì scorso. Nel pomeriggio della stessa giornata l’attrice si trovava a Marciana Marina e si è sentita male mentre stava facendo il bagno al largo. E’ stato il marito ad accorgersi di quanto stava accadendo e a soccorrerla per primo. Lui è rientrato in tutta fretta con la barca fino al porto, l’attrice è stata presa in carico dal 118 e portata con l’elisoccorso all’ospedale di Grosseto. Martinek è un’attrice nota in Germania soprattutto per i ruoli nelle serie televisive. I telefilm ‘Amore e tacchi alti’ e ‘I perfetti imperfetti’, da lei interpretati, sono stati trasmessi dalla Rai. L’attrice lascia tre figli di età compresa fra i 4 e gli 8 anni.

