È morta a 84 anni, nella sua casa di Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro il cancro, la cantante e attrice statunitense Diahann Carroll, star del palcoscenico e del grande schermo che ha cambiato la storia della televisione, come prima donna afroamericana a infrangere gli stereotipi nella rivoluzionaria sitcom “Julia” del 1968. La sitcom era incentrata sulle vicende di Julia Baker, un’infermiera, vedova e madre single. Non fu la prima serie televisiva ad avere come protagonista un’attrice afroamericana (il primato spetta a Ethel Waters e Louise Beavers in Beulah, 1950-52), ma Diahann Carroll fu la prima chiamata a ricoprire un ruolo che non fosse stereotipato o servile. Diahann fu anche la prima attrice afroamericana a vincere il Tony Award per la migliore attrice protagonista. A dare la notizia della morta è stata la figlia, la giornalista Suzanne Kay, su “The Hollywood Reporter”.

Fonte