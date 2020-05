La cantante Betty Wright, icona del soul, interprete di canzoni di grande successo come “Clean up woman”, “Tonight is the night” e “No pain (no gain)”, è morta a Miami, in Florida, oggi all’età di 66 anni. La scomparsa è stata confermata dalla famiglia al sito internet Heavy.com dopo che la notizia era circolata sui social. Sebbene la causa del decesso non è stata resa nota, la cantante Chaka Khan aveva chiesto di pregare per Betty Wright il 2 maggio scorso con un tweet. “La mia amata sorella Betty Wright ora ha bisogno di tutte le nostre preghiere. ‘Que Sera, Sera’, qualunque cosa sarà, sarà. In Gesù preghiamo per la sorella Betty. All My Love Chaka”.

