L’ex Br Paolo Persichetti contro l’ex parlamentare Gero Grassi, già vicepresidente del partito democratico alla Camera e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro nella passata legislatura. Nel suo blog Insorgenze.net, Persichetti, che del caso Moro si è occupato da ricercatore indipendente, pubblicando con i due storici Marco Clementi ed Elisa Santalena ‘Brigate rosse – Dalle fabbriche alla campagna di primavera’ (DeriveApprodi), ricorda che Grassi è stato recentemente “querelato per aver sostenuto che il presidente democristiano non fu nascosto, come accertato in sede giudiziaria e storiografica, nella base brigatista di via Montalcini 8”, ma in “un’abitazione situata in via dei Massimi 91, nella zona della Balduina, non lontano da via Fani”. La querela sarebbe stata promossa da una coppia di coniugi residenti all’epoca nell’appartamento indicato da Grassi come la prigione di Moro. I due davanti alla commissione Moro 2 avevano rivelato, in seduta segreta, di aver offerto ospitalità per alcune settimane tra novembre e dicembre 1978, circa sei mesi dopo il sequestro, a una persona dall’identità a loro sconosciuta, che solo successivamente si resero conto, dalle immagini apparse in Tv, fosse Prospero Gallinari, in quel momento dirigente della colonna romana.

Fonte