Sarà Morgan a presentare Freddie – Speciale Freddie Mercury, programma dedicato all’ex frontman dei Queen.

Morgan torna in Rai dopo 10 anni. L’ex giudice di X Factor sarà infatti il presentatore di Freddie – Speciale Freddie Mercury, lo speciale dedicato all’indimenticabile leader dei Queen che andrà in onda il 24 gennaio 2019 ale 21.20 su Rai Due.

Un ritorno clamoroso quello del musicista dei Bluvertigo, che nel 2010 era stato escluso dal Festival di Sanremo per aver ammesso di fare uso di crack.

Morgan a The Voice of Italy?

Già si sprecano le illazioni su questo ritorno di Rai di Morgan. L’istrionico cantante è infatti uno dei nomi più caldi per occupare una delle poltrone dei coach della nuova edizione di The Voice of Italy.

Il sogno di Carlo Freccero sarebbe addirittura portare nel talent targato Rai sia Morgan che l’ex moglie Asia Argento, cacciata malamente da X Factor 2018 per le voci sullo scandalo Jimmy Bennett. Non sappiamo se questo ambizioso piano si realizzerà. Ma il ritorno in Rai di Morgan sembra già un primo piccolo ma prezioso tassello.

Morgan alias Marco Castoldi

Speciale Freddie Mercury

Lo speciale dedicato a Freddie Mercury cercherà di cavalcare l’onda del clamoroso successo mondiale del biopic Bohemian Rhapsody, incentrato sulla storia (romanzata) dei Queen e del loro carismatico storico leader Freddie Mercury.

Più che probabile che la trasmissione condotta da Morgan possa portare a chiarire alcuni punti oscuri del film, eventi importanti per la vita dell’indimenticabile cantante che nella pellicola sono stati trascurati o stravolti. Di certo saranno trasmesse alcune immagini dal celebre live dei Queen a Montreal del 1981.

E sarà interessante anche vedere come svolgerà la sua conduzione Morgan, artista teatrale che non ha molto da condividere con Freddie Mercury per percorso musicale svolto.

Di seguito la straordinaria performance sulle note di Somebody to Love dei Queen a Montreal: