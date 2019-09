Morgan, Cantautoradio: la prima puntata del format radiofonico dell’ex Bluvertigo è dedicato al grande Fabrizio De André.

Morgan è pronto a ripartire sulle frequenze Rai con un nuovo format radiofonico. Stiamo parlando di Cantautoradio, il progamma in cui l’artista ex Bluvertigo racconterà a suo modo la grandezza di alcuni dei più grandi cantautori della nostra storia.

Si parte il 14 settembre alle ore 22 con quello che, da molti, è considerato il più grande di tutti: Fabrizio De André.

Morgan racconta Fabrizio De André a Cantautoradio

Del nuovo format Morgan non è solo il conduttore, ma anche l’ideatore e uno degli autori. La sua impronta sarà forte, e anche per questo ha voluto cominciare da un artista che gli è particolarmente a cuore.

La prima puntata è infatti dedicata alla vita e alla poetica straordinaria di Faber. Un uomo che lo ha influenzato tantissimo nel corso della carriera. Non a caso, alcuni anni fa Morgan ha pubblicato la sua versione di Non al denaro non all’amore né al cielo, uno dei massimi capolavori del cantautore genovese.

Di seguito Un chimico nella versione di Morgan:

Morgan e il ritorno in Rai

Da qualche mese l’ex Bluvertigo è tornato in Rai, prima con l’ospitata a Sanremo 2019 a fianco di Achille Lauro, poi con l’esperienza a The Voice of Italy, quindi con la conduzione degli speciali dedicati a Freddie Mercury e a David Bowie.

Sul suo nuovo programma, che si svilupperò a in otto episodi, l’artista ha dichiarato: “Divertire seriamente, sarà questo il mio modo di fare radio. Chi l’ha detto che intrattenimento e approfondimento non possono coesistere? Io no di certo!“.

Insomma, l’occasione è ghiotta per Marco Castoldi, che vuole mettersi alle spalle il brutto periodo dello sfratto dalla sua casa di Monza, che tanto ha fatto chiacchierare le testate nazionali e quelle di gossip.