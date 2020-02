“Mio figlio non è un mostro. E’ una persona che ama tanto la musica, non è solo un personaggio. Voglio aiutarlo: lui ama talmente la musica da strabordare”. Luciana Colnaghi, mamma di Morgan, interviene a Vieni da me dopo il caso che ha coinvolto l’artista a Sanremo. “Ha sbagliato, non doveva fare quello che ha fatto. Doveva discutere con Bugo in privato, non doveva fare così davanti a tutti. Pensava di essere sbattuto fuori, ha voluto vendicarsi per quello che è successo nella serata delle cover. Marco si è arrabbiato” per il comportamento di “Bugo che ha rovinato il pezzo di Sergio Endrigo e non ha considerato che c’era anche Morgan sul palco”.

