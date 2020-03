Essere Morgan – La casa gialla: il nuovo libro del cantautore monzese che racconta l’importanza della sua casa sulla sua vita artistica.

Morgan vuota il sacco: è in arrivo il libro confessione Essere Morgan – La casa gialla. Edito da La nave di Teseo, il volume racconta i segreti del cantautore ex Bluvertigo per quanto riguarda la sua ormai celebre casa di Monza, da cui l’artista è stato sfrattato nel 2019.

Una biografia particolare, diversa dalle altre, che serve per far comprendere quanto un luogo e i determinati oggetti in esso contenuti siano stati fondamentali nella formazione del suo percorso artistico.

Essere Morgan – La casa gialla

Il libro del cantautore monzese è in arrivo nelle librerie il 26 marzo, arricchito da un’introduzione di Vittorio Sgarbi. Tra le pagine di questo volume sarà possibile leggere il racconto della vita di Marco nella casa che è stato costretto ad abbandonare negli scorsi mesi. Il tutto arricchito da alcune fotografie curate proprio da Castoldi.

Ci sarà spazio quindi per racconti che riguardano la sua casa-laboratorio con tutti gli oggetti più importanti delle sue collezioni: da strumenti musicali preziosi agli abiti di scena, fino a manoscritti e canzoni inedite custodite a lungo con grande cura.



Morgan

Morgan dopo Sanremo

Il nuovo libro dedicato alla vita di Castoldi esce a pochi giorni dalla conclusione della sua avventura rocambolesca a Sanremo con Bugo. Un’avventura che è servita a riaccendere i fari dell’opinione pubblica sull’ex Bluvertigo, che è stato squalificato dalla competizione dopo la lite sul palco con il suo compagno di gara.

La querelle tra lui e Bugo è infatti diventata ormai un pezzo di storia del Festival della canzone italiana, e ha portato a uno strascico di polemiche lunghissimo, arrivato fino a questi giorni. Quale miglior momento dunque per pubblicare un libro-memoriale?

Di seguito il video della loro Sincero: