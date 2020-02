Ieri pomeriggio la mamma di Morgan è stata ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da Me. La donna ha cercato di difendere il figlio, ma l’ha anche bacchettato per aver cambiato il testo di ‘Sincero’ sul palco dell’Ariston. La signora ha pianto dicendo che non vede quasi mai Morgan e che questo la fa soffrire. Il cantante ha chiamato in diretta ed ha rassicurato sua madre, dicendole che la ama e che non ce l’ha con lei. Subito dopo Marco Castoldi si è paragonato a Gesù Cristo e ha aggiunto che l’Italia non lo merita.

“Non piangere mamma. Io sono felice, innanzitutto di vedere che stai bene. E poi sono felice della vita che faccio, perché io ringrazio Dio tutti i giorni del fatto che mi abbia fatto fare il musicista di lavoro. Io sono felice di vedere che mi hai difeso.

Io come Gesù Cristo. Solo mia madre, la Madonna, mi viene a togliere dalla croce. L’Italia non mi merita. Fare musica qui è dare perle ai porci”.

#Morgan in pieno delirio d’onnipotenza: “Io come Gesù Cristo. Solo mia madre, la Madonna, mi viene a togliere dalla croce”. E ancora: “L’Italia non mi merita. Fare musica qui è dare perle ai porci”. #VieniDaMe — Gigi Gx (@GigiGx) February 11, 2020

Mamma di Morgan: “Sono qui per difenderti”

Morgan: “L’unica persona che ha tolto Cristo dalla croce è stata Maria, sua madre” IO NON CE LA STO FACENDO #vienidame — luluriant ✨ (@peularis) February 11, 2020

Certo. L’Italia merita di meglio, Morgan. Se te ne vuoi andare, ti accompagno io al confine.#vienidame #Sanremo2020 https://t.co/zz9lsimQQu — Ordinary Girl (@Yranidro) February 11, 2020

Ma quindi adesso anche lui lascerà l’Italia per motivi di sicurezza come l’artista A.O?