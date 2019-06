Ieri Morgan è stato sfrattato. Il cantante ha provato a non abbandonare la sua casa, ma le forze dell’ordine l’hanno fatto sgomberare con la forza. Il giudice di The Voice uscito di casa si è fermato a parlare con i giornalisti e se l’è presa anche contro alcuni colleghi famosissimi.

“Si cagavano sotto perché io avevo le armi della parole, stavo recitando Shakespeare. Loro però avevano le mani già dentro la fondina, volevano spaventarmi con le armi.

Ho fatto un sacco di soldi e per quello la gente voleva soldi da me, poi mi hanno denunciato perché non avevo più soldi. Tra questi c’e’ una che inizia con la A ed è quella che ha firmato questo sgombero per sadismo, perché è cattiva, lei non ha bisogno di quei soldi

Nessuno si è levato in questi giorni dicendo ‘Ma perché state attaccando e facendo soffrire una persona che ha dato dei contributi notevoli a livello culturale?

Amici che non mi hanno aiutato? Non sono amici, sono degli egoisti, individualisti che devono fare il disco: tutti, da Vasco a Ligabue e Jovanotti, loro hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse. Io, invece, gli ho suggerito di pensare a una formula diversa. Non li ho chiamati perché non credo di avere i loro numeri perché ho quelli dei loro segretari. Riuscire ad avere il numero di Jovanotti penso che dovrei passare da una quarantina di segretari e poi arriverei a lui che quel giorno, però, non ci sarebbe perché deve fare il disco.”