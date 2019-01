Dopo lo speciale su Freddie Mercury, molti fan dei Queen sui social hanno attaccato Morgan, che ha risposto per le rime.

Come c’era da aspettarsi, lo speciale su Freddie Mercury andato in onda su Rai Due e condotto da Morgan ha ottenuto un buon successo in termini di ascolti ma ha scatenato anche diverse polemiche.

A molti fan del gruppo di Brian May non è piaciuta infatti la reinterpretazione dei brani dei Queen da parte dell’ex Bluvertigo, accusato di aver rovinato dei capolavori. Ma Morgan non ci sta, e risponde così alle critiche: “Come si fa a rovinare una canzone? Le canzoni si rovinano solo pensando siano rovinabili“.

Critiche su Morgan: l’artista si difende

Nel corso della trasmissione, Morgan ha suonato alcuni dei classici dei Queen, da We Will Rock You a The Show Must Go On, passando per Another One Bites the Dust e ovviamente Bohemian Rhapsody, sollevando numerose critiche da parte di fan dei Queen o di semplici hater dell’artista milanese.

Ma Morgan non ci sta e ha risposto per le rime sul suo sito internet, accusando chi lo critica di non avere elasticità. Per l’ex Bluvertigo, sono gli invidiosi e i frustrati che ragionano così, attaccando chi reinterpreta una canzone.

Queste alcune delle dure parole di Morgan: “Tutte le volte che uno dice che una canzone si rovina, guarda caso c’è sotto del marcio, o frustrazione personale, o incazzatura a priori, o invidia“.

Morgan alias Marco Castoldi

Freddie Mercury e i Queen raccontati da Morgan

Nonostante le polemiche, la trasmissione condotta da Morgan è stata un discreto successo, registrando quasi 1 milione e 600mila spettatori, per uno share che ha superato il 6%, sfiorando il 7%. Numeri leggermente superiori rispetto alla media della rete.

D’altronde l’attesa era tanta, e il programma per certi versi non ha deluso. Morgan, infatti, pur avendo cantato diversi brani dei Queen, non ha accentrato l’attenzione su di sé, lasciando anzi ampio spazio alla band. Inoltre, le immagini del concerto di Montreal del 1981 sono state trasmesse quasi integralmente, restituendo al pubblico uno dei live più belli nella storia della formazione inglese.

Di seguito il video di Bohemian Rhapsody dal vivo a Montreal nel 1981: