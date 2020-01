Morgan e Bugo a Sanremo 2020 con Sincero: il debutto dei due artisti al Festival, per cercare di stupire e sconvolgere.

Morgan e Bugo. Bugo e Morgan. Se nel cast di Sanremo hanno fatto scalpore le presenze di Rita Pavone e dei suoi tweet ‘fascistoidi’ e le capacità canore irrintracciabili di Elettra Lamborgihi, pochi hanno sottolineato l’importanza poter vedere sul palco dell’Ariston una coppia che, sulla carta, è destinata a fare scintille.

L’ex Bluvertigo e il cantautore di C’è crisi sono infatti due artisti lontani dai canoni tipici di Sanremo, artisti che potenzialmente potrebbero fare la storia del Festival, per quanto riguarda il lato scenico ma anche quello musicale.

Morgan e Bugo: Sincero

Il brano presentato da Morgan e Bugo, Sincero, è stato scritto e composto dai due cantautori con l’aiuto di Alessio Bonomo e Simone Bertolotti. Un pezzo che fin dal titolo si preannuncia diverso dagli altri, sincero appunto, pronto a far spalancare la bocca al lato più borghese dell’Ariston.

Per il momento non conosciamo ulteriori dettagli, ma siamo abbastanza certi che sarà uno dei brani che più farà discutere, nel bene e nel male.



Morgan

Morgan e Bugo a Sanremo

Per Morgan si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Già protagonista lo scorso anno come ospite di Achille Lauro, ha già gareggiato nella kermesse nel 2016 con i Bluvertigo, con il brano Semplicemente, eliminato in semifinale. Un’esperienza non proprio indimenticabile, a dirla tutta.

Bugo invece è totalmente vergine, parlando del Festival. Sarà per lui una prima volta, arrivata forse anche con un po’ di ritardo, visto che il cantautore di Rho è uno dei talenti di maggior interesse del nostro panorama indie già da circa vent’anni. Ma prima, si sa, prima della rivoluzione ‘baglionese’ la musica underground a Sanremo non era tanto ben vista.

Di seguito il video di Io mi rompo i coglioni: