“Cosa direi al Marco più giovane? Gli direi…. occhio ad Asia!”. A dirlo è Morgan che, ospite della ‘Vita in diretta’ racconta i pensieri che gli stanno affiorando alla mente durante l’isolamento domiciliare dovuto al Coronavirus. “Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre -dice Morgan- Quindi tutto ciò che è stato le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. E’ l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene”.

