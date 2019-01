Caffeuccio amaro per Morgan. Ieri pomeriggio Jessica Mazzoli è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live e parlando del suo ex ha lanciato una bomba:

“Poi c’è stato un messaggino un po’ scandaloso da parte sua. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché sto dicendo la verità.

Se lui ha il coraggio, che venga nel degrado. Scusami, non per te, io ho rispetto pieno di te. Lui questo lo considera degrado, io invece vengo qui a parlare. […] Lui mi ha ricattata. Mi ha detto ‘se tu non vai a fare le interviste in tv, io ti farò fare qualcosina. Così vivi di musica e non di questa roba qui”.

La nostra Santa da Cologno Monzese non si è minimamente scomposta ed ha asfaltato in due secondi la presunta offesa del musicista:

“Proprio perché io dal degrado dal quale vado in onda tutti i giorni, amo e stimo moltissimo Morgan, che è molto più in alto di noi. Ma ognuno sceglie il percorso di vita che vuole. Proprio perché io invece sono stata molto, molto attaccata e presente con i miei figli, nel mio degrado. Puoi fare un appello e dire qualcosa a lui e dirgli magari che non ti interessano i soldi”.

E niente…



Barbara asfalta Morgan. ‘Dal mio degrado io vado orgogliosamente in onda, lui sta molto più in alto di noi. Io i miei figli dal mio degrado li ho cresciuti, io’. #domenicalive pic.twitter.com/NkhF8GFDnU — MasterBB (@MasterAb88) 27 gennaio 2019

Jessica ha appena detto che Morgan considera #domenicalive il DEGRADO. 💥 — stefano® (@stefanochelotti) 27 gennaio 2019

Mo perché ce l’ha con Morgan la D’Urso? #DomenicaLive — marchesa Alex (ricciola albicocco) (@FloraPiachica) 27 gennaio 2019

“Per lui mia figlia non esiste”: Jessica Mazzoli accusa il suo ex compagno Morgan a #DomenicaLive pic.twitter.com/QsphKranvd — Domenica Live (@domenicalive) 27 gennaio 2019

Poche settimane fa a #rivelo Jessica si dichiarò non in rotta con Morgan, anzi era anche parecchio infastidita davanti a domande su tutta la questione Morgan/figlia.

E ora cambia totalmente registro e parte all’attacco so aggressive.#DomenicaLive pic.twitter.com/CW1NIFSdQw — Mr G. ⚡️ (@gianluca89S) 27 gennaio 2019