“Bugo prima di me non c’era. Bugo non esiste, l’ho inventato io. Io tra l’altro non volevo questo festival, sono andato per lui. Ma chissenefrega di quella canzone di m…“. Morgan torna così sul caso avvenuto al Festival di Sanremo. Ospite di ‘Live Non è la d’Urso’, Morgan racconta la sua versione della lite con Bugo che ha portato alla squalifica dei due cantanti. “Bugo mi ha detto: ti prego, fammi fare Sanremo, è la mia ultima chance. Io avevo presentato un mio pezzo che ho ritirato perché ho detto: va bene facciamo questa cosa con Bugo, tra l’altro gratis. Non ha rispettato nessuno, ha fatto il violento. E quindi io gli ho detto: vedrai questa sera, ti do io le mazzate. E le mazzate gliele ho date a parole con un testo, niente di violento né di volgare o di prepotente. Solo poesia”, dice Morgan.

