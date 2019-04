Quando ieri scorrendo la mia home di Twitter ho letto “Morgan ha bestemmiato a Live – Non è la d’Urso” la mia reazione è stata più o meno questa:

Personalmente non me ne sono accorto in diretta perché non stavo prestando particolare attenzione al dibattito, dato che mentre Morgan era sulla graticola a rispondere alle accuse degli opinionisti, io stavo cercando su Google informazioni sul presunto padre biologico di Paola Caruso, la vera trash-soap del programma dursiano.

Poco dopo un lettore tramite Direct mi ha inviato il video incriminato in cui il coach di The Voice Of Italy avrebbe bestemmiato. Il video vede Morgan con la faccia fra le mani mentre sussurra qualcosa, ma l’audio è talmente disturbato dalle sue stesse mani che potrebbe aver detto davvero qualsiasi cosa.

Morgan da Barbara d’Urso è stato messo davanti alle accuse delle sue ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli, che si sono lamentate della sua poca presenza (fisica ed economica) nei confronti delle loro figlie, Anna Lou e Lara. La presunta bestemmia, quindi, sarebbe stata pronunciata proprio durante uno sfogo.

Ecco il video, a voi l’ardua sentenza: l’ha detta o non l’ha detta?