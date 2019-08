Morgan inedito: l’annuncio sui social del cantautore, che è pronto a lanciare una rivoluzione nel modo di condividere la propria musica (e non solo).

Morgan è pronto a stupirci, ancora una volta. Dopo aver recentemente criticato Sanremo, l’ex giudice di X Factor, Amici e The Voice ha finalmente deciso di tornare a un’attività artistica più regolare. Ma non lo farà con nuovi album o con canali ‘tradizionali’, ormai ampiamente superati a suo dire.

Da lunedì 19 agosto parte la rivoluzone. Lo ha annunciato Morgan tramite i suoi account social. In cosa consiste questa rivoluzione? Scopriamolo insieme.

Morgan inedito: dal 19 agosto inizia la rivoluzione

L’artista attraverso un post pubblicato su tutti i suoi canali social, ha affermato che dal 19 agosto i suoi fan potranno godere di un inedito di Morgan. Un inedito che potrà essere una canzone, un album, un film, un libro, una colonna sonora, un podcast. Insomma, qualunque cosa la sua mente geniale abbia voglia di partorire.

Per poter però godere della sua nuova arte sarà necessario lasciare il proprio indirizzo email non appena il sito sarà pronto. Ancora qualche giorno e ne sapremo di più. Intanto ecco l’annuncio:

Le ultime opere di Morgan

L’ex coach di The Voice è tornato a pubblicare del nuovo materiale solo ultimamente. Nel dicembre 2018 aveva diffuso il brano In questo modo, per il suo compleanno, mentre durante la semifinale del talent di Rai 2 aveva presentato il brano Per per sempre.

La sua ultima vera fatica discografica risale però addirittura al 2007, dodici anni fa: Da A ad A. Dopo quell’importante lavoro, Castoldi aveva pubblicato solo una raccolta, Morganicomio, e due dischi del progetto The Italian Songbook.

Stavolta però in pentola sembrerebbe esserci qualcosa di più succoso, e di certo di più continuo, visto che l’artista nel suo annuncio fa riferimento da oggi a infinito. E se così fosse sarebbe davvero una rivoluzione…