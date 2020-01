Ricattavano le loro vittime, obbligandole a versare somme ingenti di denaro: ‘paga o pubblichiamo le tue immagini e video ‘hard’ sui social’ era la minaccia. Per questo i carabinieri della compagnia di Zogno (Bergamo), dopo un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza a carico di 9 giovani, ritenuti gravemente indiziati di almeno tre gravi e reiterati episodi di estorsione commessi ai danni di altrettante vittime in diversi comuni della provincia monzese (Busnago, Vimercate e Lesmo).

