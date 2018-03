Monza, insultò Barbara d'Urso sui social: 6 mesi all'ex 'olgettina' Barbara Guerra

Offerte in primo piano >> eBay <<

Barbara d’Urso e Barbara Guerra

Barbara Guerra, 39enne ex ‘olgettina’ con casa in Brianza, è stata condannata dal Tribunale di Monza a sei mesi per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso, a cui dovrà anche risarcire i danni morali.

fatti risalgono al 2013, quando la showgirl aveva pubblicato su Instagram una serie di insulti ai danni della conduttrice di Pomeriggio 5, la quale aveva sporto querela.

Al termine del processo, dove l’imputata non si è mai stata presente in aula, è stata riconosciuta la valenza lesiva di quegli attacchi, che hanno determinato per la Guerra una condanna a sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni morali cagionati alla d’Urso.