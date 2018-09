La notte tra il 24 e il 25 ottobre 2017 fuori dalla casa del GF Vip 2 successe di tutto, urla al megafono, residenti arrabbiati e l’intervento della sicurezza. Cecilia Rodriguez scoppiò in lacrime e Cristiano Malgioglio si svegliò spaventato per i rumori (qui il video).

Eravamo tutti certi che dietro a quel caos ci fosse Francesco Monte (si sentiva bene la voce), ma lui – anche attraverso Pomeriggio 5 – smentì qualsiasi coinvolgimento (qui il video).

Ieri sera però l’ex di Chechu ha cambiato versione ed ha ammesso di essere andato fuori dalla casa del GF Vip 2 con tre megafoni.

“Ero fuori Cinecittà, alle spalle del muro. Urlavo come un pazzo, mi sentivano eccome. Dicevo frasi italiane e anche parole in spagnolo per farle capire a lei che ero io. Lei non sentiva, quella che ha sentito tutto era Giulia De Lellis. Però è stato forte. Minc*ia Malgioglio spaventato allo specchio che chiedeva spiegazioni agli autori. Io urlavo e sapevo dove urlare, perché per quanto ero malato mi ero scaricato la piantina della casa per vedere dove posizionarmi per far arrivare la voce al giardino. Io inizio ad urlare e non sapevo che Tristopoli era più esposta. Così ho svegliato Malgioglio che si era preoccupato tantissimo, lui pensava che fossero altre urla. Ero nello stradone, appena fuori dal recinto di Cinecittà. Avevo tre megafoni li ho attaccati insieme per farmi sentire, uno dei tre però era piccolo. Posso dire tutto, tanto ormai sono cose già fatte.”