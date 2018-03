Nuova puntata di ‘Eva Henger che rivela cose’.

L’ex naufraga ospite a Casa Signorini ha messo in imbarazzo Cecilia Capriotti dandole della bugiarda:

“Non è vero che non ha visto nulla. Mi ha raccontato proprio lei che Monte le ha offerto una canna, ma lei ha rifiutato, perché lei non si droga”.

Messa alle strette Cecilia ha detto che probabilmente ha perso la memoria.

“Sai gli attacchi di panico, l’ansia, magari ho perso la memoria”.

Per giustificare il ‘non vedo, non sento, non parlo’, adesso è stata tirata in ballo pure la perdita della memoria.

Cecilia tranquilla, abbiamo capito tutto…

Fonte: Casa Signorini