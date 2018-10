Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati (per davvero!) nella notte.

Il bacio è arrivato a distanza di qualche ora da quello che i due si sono dati a stampo (non senza polemiche) durante il gioco Obbligo O Verità. In quell’occasione l’ex tronista ha dato un bacino a stampo alla Salemi facendola andare letteralmente in crisi:

“Il mio bacio con lui sembrava un gioco, mentre l’altro che ho dato a Martina era più vero. Io mi dichiaro a Fra e lui dice ‘bisogna che sia consenziente”? Ma di cosa stiamo parlando?! Ripeto: era più sensuale il bacio con la Marty, che quello con lui. Io sono basita. […] Mi sono stufata sul serio. Sembro la sua fan, la cozza, la sfigata appiccicata a lui. Non mi umili in quel modo ca***. Sono stanca di sentirmi in difetto, basta! Qui passo io per una vera sfigata. Per fortuna che non possiamo sapere quello che pensano fuori a questo punto.”

Se durante quel gioco Francesco Monte è stato freddo, in piena notte l’ha baciata davvero. Cosa è cambiato in quelle poche ore? Che la vicinanza fra Jane ed Elia lo abbia fatto tremare? Elia forse ci aveva visto lungo quando gli ha detto:

“Sei in competizione con me? Ti hanno dato troppo poco spazio in puntata? Stai scendendo di quotazioni?”

