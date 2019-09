Titolo: montatore meccanico gestione commessa



Azienda: Randstad



Descrizione: Randstad Italia Spa – divisione Talent Selection Varese – seleziona per un suo cliente, costruttore di macchine e automazione industriale, la figura di MONTATORE MECCANICO CAPO COMMESSA La risorsa sarà inserita in produzione per coordin…

Luogo: Arcisate, Varese